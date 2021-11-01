Тунис вновь ужесточил правила въезда для туристов

Власти Туниса обязали всех прибывающих иностранцев сдавать ПЦР-тест, независимо от прививочного статуса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

«С 27 октября власти Туниса в очередной раз обновили условия въезда в страну, – говорится в сообщении на сайте АТОР. – Все путешественники, независимо от прививочного статуса, обязаны по прибытии в Тунис предъявить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом, сделанный не менее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета».

Изменения касаются и привитых от Covid-19, и невакцинированных туристов, путешествующих как самостоятельно, так и по пакетным турам. Дети до 12 лет освобождаются от предоставления теста.

Тунис принимает российских туристов, привитых любой зарегистрированной вакциной. При этом по прибытии иностранцев могут выборочно проверить на наличие коронавируса. Если анализ окажется положительным, туриста отправят на карантин в специальный центр. Проживание в изоляции платное.

Тем же, кто не вакцинировался, или еще не завершил курс вакцинации, в дополнение к требованиям, перечисленным выше, необходимо пройти семидневную изоляцию за свой счет в обсерваторе, предварительно забронировав размещение в нем, оплатив трансфер и ПЦР-тест на седьмой день карантина.

Тунис, Зоя Осколкова

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