В России возобновляется авиасообщение с Багамами и еще несколькими странами

Авиасообщение на взаимной основе с 9 ноября возобновляется с девятью странами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция и Таиланд, – сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой

Сообщается, что решение о возобновлении авиаперелетов принято с учетом эпидобстановки в этих странах.

В оперштабе уточнили, что самолеты на Багамы по маршруту Москва – Нассау будут летать с частотой два рейса в неделю; в Иран по маршрутам Москва – Тегеран с частотой три рейса в неделю, еще один рейс в неделю будет летать из Сочи в Тегеран.

Авиасообщение с Нидерландами возобновляется по маршрутам Москва – Амстердам с частотой семь рейсов в неделю, Москва – Эйндховен с частотой два рейса в неделю, Санкт-Петербург – Амстердам, Жуковский – Амстердам, Екатеринбург – Амстердам, Калининград – Амстердам и Сочи – Амстердам с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

С 9 ноября авиасообщение с Норвегией будет осуществляться по маршрутам Санкт-Петербург – Берген и Санкт-Петербург – Осло с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте; в Оман маршруту Москва – Маскат с частотой два рейса в неделю.

Три рейса в неделю будет осуществляться в Словению по направлению Москва – Любляна. В Тунис по маршруту Москва – Монастир с частотой семь рейсов в неделю, Санкт-Петербург – с частотой два рейса в неделю. Также в Тунис откроется авиасообщение из аэропортов России, откуда ранее были возобновлены международные полеты, с частотой рейсов в Манастир по два в неделю на каждом маршруте.

Швеция открывается по маршрутам Санкт-Петербург – Стокгольм и Санкт-Петербург – Гетеборг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте.

Авиасообщение с Таиландом возобновляется по маршрутам Москва – Бангкок и Москва – Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, сообщили в оперштабе. Там уточнили, что по требованиям таиландской стороны, попасть в страну могут только те граждане России, кто прошел вакцинацию от COVID-19.

В оперштабе добавили, что кроме Москвы рейсы в Бангкок и Пхукет с частотой один раз в неделю на каждом маршруте открываются также из тех российских аэропортов, откуда возобновлены международные полеты.

Кроме того, по решению оперштаба, с 9 ноября снимаются ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Также на взаимной основе увеличивается количество регулярных рейсов из России в 12 стран, это – Албания, Болгария, Венгрия, Венесуэла, Германия, Греция, Испания, Италия, Мальдивы, Македония, Мальта, Франция.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 08.11.21

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