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Пятница, 19 ноября 2021, 15:37 мск

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Еще одна европейская страна начала выдачу виз россиянам

Словения возобновила выдачу виз гражданам России. Об этом сообщило посольство республики в Москве.

С сегодняшнего дня Словения возобновляет выдачу всех типов виз россиянам. «В связи с пандемией Covid-19 заявления о выдаче виз можно подавать только через визовые центры VFS Global в России», – говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Въехать в Словению могут туристы, вакцинированные от коронавируса «Спутником V». Им необходимо предъявить сертификат о вакцинации в цифровом или бумажном формате, с QR-кодом на английском языке. Также можно предъявить справку о перенесенном коронавирусе.

Тем путешественникам, у кого нет сертификата, по прибытии придется провести 10 дней на карантине.

Как ранее сообщал «Новый День», авиасообщение со Словенией было восстановлено 9 ноября. Федеральный оперативный штаб разрешил выполнять до трех рейсов в неделю из Москвы в Любляну.

Любляна, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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