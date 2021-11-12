Подавляющее большинство россиян не смогли побывать в стране мечты из-за пандемии

Больше 80% россиян не смогли поехать на отдых в страну мечты из-за коронавирусных ограничений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом OneTwoTrip.

При этом 42% респондентов заявили, что нашли в России альтернативу заграничным курортам. 79% постоянно следят за изменениями в ограничениях, а каждый третий готов сразу же купить билет в желанную страну, как только туда разрешат поехать, пишет «Лента.ru».

В 2021 году больше всего россияне мечтали отдохнуть в Италии (22,7%), в Испании – 9%, во Франции – 7,2%. В Грецию хотели бы отправиться 5,4% опрошенных, в Марокко, Чехию, Португалию, ОАЭ и Таиланд – по 3,6%. На другие страны пришлось 37,7% голосов.

Наиболее приемлемой альтернативой для граждан РФ оказалась Турция – ее выбрали 15,7% респондентов. Следующей по популярности стала Россия – 12,2% сограждан решили провести отпуск дома. Среди отечественных направлений большинство поехали в Краснодарский край (5,2%). Кроме того, россияне отдыхали в Греции, Крыму, Калининграде и Египте (по 3,5%).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.11.21

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