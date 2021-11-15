В Турции россиянка застряла на крыше после полета на параплане

В Турции туристка из России повисла на крыше здания из-за неудачного приземления. Об этом сообщает издание Sabah.

26-летняя россиянка решила полетать на параплане. Девушка прыгнула с 800-метровой высоты на вершине горы Яссы Тепе. Однако из-за сильного ветра туристке было сложно контролировать траекторию полета.

В результате девушка приземлилась на крыше здания по улице Фатих на западе Аланьи и застряла там. Местные жители вызвали спасателей.

Сотрудники пожарной службы спустили девушку на землю и передали медикам. Врачи диагностировали у туристки перелом лодыжки. Сейчас ее состояние стабильное.

Анкара, Зоя Осколкова

Анкара. Другие новости 15.11.21

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