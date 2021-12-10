Венгрия ограничила выдачу виз россиянам

С декабря консульство Венгрии ввело ограничение на количество оформляемых для россиян виз. Некоторым компаниям разрешили оформлять только две-три визы в день. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«В качестве причины консульство указало на нарушение отдельными турфирмами порядка аккредитации и визового режима. Кроме того, консульство пообещало внимательно проверять каждый тур вплоть до въезда туриста в гостиницу. В декабре ограничения заработали, для некоторых компаний это 2-3 паспорта в день», – сообщила представитель РСТ «Интерфаксу».

Дипломаты предупредили бизнес о готовящихся ограничениях в конце ноября. Вероятно, нарушением власти Венгрии посчитали то, что туристы использовали страну в качестве транзитного пункта для поездов в другие государства.

Вместе с тем, консульство может попросту не справляться с возросшим объемом подаваемых перед новым годом документов. «Такое уже было в августе – почти сразу после начала выдачи россиянам туристических виз свободные окна для записи на подачу документов закончились, и в визовом центре это объяснили большим числом обращений», – добавила Тюрина.

Подать документы на визу можно лишь до 16 декабря, а получить – до 23 декабря. Затем консульский отдел посольства Венгрии уйдет на каникулы до 9 января. Однако уже с конца ноября в визовом центре нет свободных мест для записи индивидуальных заявителей.

Будапешт, Зоя Осколкова

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