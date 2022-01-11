Кипр признал «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины для россиян

Власти Кипра признали вакцину «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки для подтверждения действия в стране российского прививочного сертификата. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

Кипр из российских вакцин признает только «Спутник V». В качестве бустерной прививки россиянам до последнего времени требовалось повторно вакцинироваться этим же препаратом. Ситуация изменилась после того, как Минздрав Кипра признал «Спутник Лайт», самую распространенную в России вакцину для ревакцинации, отмечается в сообщении. Теперь в островное государство будут пускать туристов, прошедших ревакцинацию «Спутником Лайт» после двух доз «Спутника V». Въехать на Кипр после однокомпонентной прививки «Спутник Лайт» по-прежнему нельзя, подчеркнули в АТОР.

Также там указали, что власти Кипра не требуют от привитых туристов ждать 14 дней с момента завершения полного курса вакцинации.

Добавим, что правительство Кипра сократило срок действия сертификатов о вакцинации как однокомпонентными, так и двухкомпонентными препаратами до семи месяцев. Туристам после этого срока по-прежнему разрешен въезд на Кипр и заселение в отель со своим годовым сертификатом, но через 7 дней пребывания им нужно будет делать ПЦР-тесты для посещения общественных мест. Кроме того, с 15 декабря все туристы должны делать и экспресс-тест в течение 72 часов после прибытия на Кипр.

Но эти правила не распространяются на путешественников, получивших третью, бустерную, дозу после двухкомпонентной вакцины, отметили в АТОР.

Москва, Наталья Петрова

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