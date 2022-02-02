Дубай корректирует правила въезда для российских туристов

Власти Дубая изменили требования для въезда в эмират из России и некоторых других стран. Срок действия отрицательного ПЦР-теста, предъявляемого российскими туристами, прибывающими в Дубай, сокращается с 72 до 48 часов. Это правило начнет действовать с 3 февраля. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на рассылку авиакомпаний Emirates и Flydubai.

«Пассажирам, пунктом назначения которых является Дубай, обязательно наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета», – говорится в сообщении Emirates.

Как отмечает АТОР, остальные правила въезда остались прежними. По прилете в Дубай пассажиры проходят повторное бесплатное тестирование. До получения отрицательного результата необходимо самоизолироваться. Обязательное ПЦР-тестирование не касается детей в возрасте до 12 лет.

Транзитных пассажиров, которые не покидают во время стыковки аэропорт Дубая, просят следовать требованиями въезда страны назначения.

Москва, Наталья Петрова

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