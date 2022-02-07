Австралия с 21 февраля разрешит въезд туристам при одном условии

Австралия откроет свои границы для полностью вакцинированных от коронавируса туристов 21 февраля. Об этом объявил в понедельник премьер-министр Скотт Моррисон. Напомним, Австралия закрыла въезд в страну в марте 2020 года из-за пандемия, с тех пор иностранные туристы не могли попасть на Зеленый континент.

«Прошло почти два года с тех пор, как мы решили закрыть границы Австралии. Страна откроет свои границы для всех владельцев виз 21 февраля. Если вы прошли двойную вакцинацию, мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас снова в Австралии», – заявил Скотт Моррисон (цитата по Le Figaro).

Надо отметить, что в последние два года австралийцам не разрешалось покидать свою страну, и лишь несколько человек получили разрешение на въезд на территорию континента.

Эти ограничения разлучили семьи, нанесли ущерб туристическому сектору и вызвали споры о статусе Австралии как открытой и ориентированной на мир страны. Постепенно ограничения были ослаблены для австралийцев, постоянных жителей и студентов.

Напомним, в январе Австралия открыла границы для иностранцев, привитых «Спутником V». Как заявило Управление терапевтических товаров (TGA) страны, признание российской вакцины расширит возможности для возвращения в Австралию иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих, а также поездок деловых людей и представителей спорта.

При этом прибывающим в страну нужно будет сдать два ПЦР-теста – до прибытия в страну и в аэропорте по прилете, и уйти на самозоляцию, пока не станут известны результатов второго теста. Это правило не касается всех тех, кто прибывает в штаты Новый Южный Уэльс и Виктория.

Канберра, Наталья Петрова

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