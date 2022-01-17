Австралия открыла границы для привитых «Спутником V»

Привитые вакциной «Спутник V» россияне смогут посещать Австралию без соблюдения карантина. Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) одобрило российский прививочный сертификат как документ, доказывающий вакцинацию.

Сообщение опубликовано на сайте австралийского регулятора.

«Признание «Спутника V» расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта в нашу страну», говорится в сообщении.

В TGA отметили, что решение касается только двухкомпонентной вакцины. Сертификаты о прививке «Спутником Лайт» не будут приниматься как подтверждение вакцинации от коронавируса.

Признание российских сертификатов стало возможным после того, как правительство РФ предоставило австралийской стороне дополнительные данные об эффективности препарата. «Две дозы «Спутника V» показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98-100%», – пояснили в TGA.

Напомним, «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организации здравоохранения уже в первом квартале 2022 года. Россия не направила в ВОЗ полный пакет документов для признаний вакцины из-за недопонимания списка документов.

Канберра, Наталья Рязанова

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