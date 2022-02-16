Иностранные туристы не желают отдыхать в России

Турпоток иностранных путешественников показывает рекордное сокращение. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«По данным Пограничной службы ФСБ РФ, в 2021 году иностранцы совершили 288,3 тысячи визитов с туристическими целями в Россию. Это рекордно мало: для сравнения, в 2019 году количество интуристов в России превышало пять миллионов, то есть было в 17,5 раза больше», – сообщается на сайте ассоциации.

В 2020 году иностранные путешественники совершили 335,8 тысячи туристических визитов в Россию. Дело в том, что границы закрылись только в марте, за первые месяцы часть иностранных туристов все же успели побывать в России.

В 2021 году первое место по количеству туристических визитов заняла Куба – в России побывали примерно 72,4 тысячи кубинцев. На втором месте – Германия, откуда приехали 38,1 тысячи человек, на третьем – ОАЭ (26,4 тысячи). В пятерку лидеров также вошли Турция (23,2 тысячи) и Индия (16,7 тысячи).

«При этом важно понимать, что многие из этих туристических визитов 2021 года тоже нельзя отнести к классическому туризму. Это в том числе поездки с туристической визой к родственникам, деловые поездки. Все это говорит о том, что въездной туризм в России, в отличие от внутреннего, еще очень далек от восстановления», – заключили в АТОР.

Москва, Зоя Осколкова

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