Доминикана отменила все ковидные ограничения

Президент Доминиканской Республики Лиус Абинадер объявил об отмене всех ковидных ограничений в стране. По его словам, с сегодняшнего дня такие меры, как ношение маски, необходимость предъявления сертификата о вакцинации для доступа во все места или ограничения в общественных местах являются только личной ответственностью каждого из граждан страны.

Президент подчеркнул, что республика после долгой борьбы с вирусом «начала восстанавливать свою свободу», отметив, что «система здравоохранения готова к любым неожиданностям». Об этом сообщается на сайте администрации главы Доминиканы.

Абинадер призвал граждан страны прививаться от Covid-19 и не забывать о ревакцинации.

Согласно официальным данным, в Доминикане с начала пандемии выявлено выявили более 570,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 4 349 человек. Полную вакцинацию прошли почти 58% граждан страны.

Ранее сообщалось, что Вьетнам откроет границы для привитых иностранцев с 15 марта. Путешественники из 101 страны снова смогут посетить Вьетнам без оформления визы.

Санто-Доминго, Наталья Петрова

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