Продажи туров с кэшбэком завершатся досрочно – выделенные деньги закончились

Продажи туров с кешбэком завершаться в ночь на 1 марта – почти на полтора месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма. Решение принято из-за исчерпания выделенных на программу средств.

Пятый, текущий этап продаж путешествий по России в рамках туристического кешбэка стартовал18 января 2022 года и должен был закончиться 12 апреля. Отправиться в поездки можно до 30 апреля включительно, в круизы – до конца мая.

«Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам», – сообщила глава Ростуризма Дарина Догузова. Программой воспользовалось почти 700 тысяч человек – они приобрели поездок с кешбэком на 12 миллиардов рублей, на карточки туристам вернулось уже более 2,5 млрд рублей, уточнила она.

«Поэтому окно продаж будет завершено досрочно – в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней, чтобы это сделать», – добавила Догузова.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году в качестве меры поддержки туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. В прошлом году программой воспользовались почти 1,7 млн россиян. Они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им вернулось 6,7 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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