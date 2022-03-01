Росавиация советует не выезжать за рубеж без необходимости

Российским туристам рекомендовали отказаться от зарубежных поездок. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

«Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время», – сообщается на сайте ведомства.

Сейчас Росавиация прорабатывает вопрос вывозных рейсов из стран, где граждане России не имеют возможности вернуться на родину из-за санкций Запада. Выполнение таких рейсов зависит от решений европейских авиавластей.

В ближайшее время Росавиация совместно с МИД России, Ростуризмом и ведущими российскими авиакомпаниями оценят данные и определят необходимые провозные емкости. Авиаперевозчики принимают меры по организации рейсов через компании-партнеры.

Москва, Зоя Осколкова

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