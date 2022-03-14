Продлена программа кешбэка за детский отдых – продажи путевок начнутся 31 марта

Правительство России продлило программу по возврату половины стоимости за путевки в детские лагеря. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 14 марта. Он напомнил, что по этой программе в прошлом году отдохнули около 420 тысяч детей.

Программа, как поручил президент, будет запущена с 1 мая, отметил Мишустин.

Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся в ночь с 30 на 31 марта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Условия остались прежними. Оплатить путевку в детский лагерь необходимо с помощью карты «Мир». В течение пяти дней будет произведен возврат 50% потраченных средств на эту карту, но не более 20 тыс. рублей.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кешбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

Как отметил Чернышенко, за время работы программы было реализовано путевок на общую сумму около 10 млрд рублей в более чем 2,3 тыс. лагерей, сообщается в Telegram-канале правительства РФ. Сумма возврата составила почти 5 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

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