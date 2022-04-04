Россияне смогут застраховаться от плохой погоды в отпуске

В России стартовали продажи страховки от плохой погоды в отпуске, по которой можно вернуть до половины стоимости тура. Специальная система будет отслеживать погоду на протяжении всего оплаченного тура.

Продажи у туроператора «Онлайн Экспресс» стартовали 1 апреля, сообщил «Вестник АТОР». «Погодный» полис обойдется в 3% от стоимости тура.

Информацию о погоде во время отпуска будут сравнивать с историческими данными по региону. Плохой признают погоду, которая отклоняется от среднеклиматической нормы в районе отеля, где гостит турист. Страховка активируется, если осадков выпадет больше или температура будет ниже, чем обычно в конкретной местности. В случае аномальной жары или засухи страховка не сработает.

Как только наступит дата заезда, система автоматически начнет следить за погодными условиями рядом с отелем. При ухудшении погоды и активации страховки турист получит SMS-уведомление. Россиянину нужно будет заполнить форму и в течение двух минут ожидать получения онлайн-выплаты на карту.

Москва, Наталья Рязанова

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