Ростуризм рассчитывает к 1 мая восстановить полетные программы в Турцию

Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

В понедельник она созвонилась с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. В ходе разговора обсуждалась текущая ситуация, уточнила руководитель Ростуризма.

«Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полетные программы», – написала она.

Напомним, в марте все туроператоры приостановили чартерные программы в Турцию в связи с угрозой ареста находящихся в лизинге самолетов в зарубежных аэропортах из-за санкций против авиаотрасли России, введенных США и ЕС в ответ на российскую спецоперацию на Украине.

Надо отметить, что ряд туроперераторов – «Библио-Глобус» и Pegas Touristik – объявили о запуске в апреле чартерных программ в Турцию из Москвы. Рейсы будут выполняться на самолетах, не находящихся в лизинге у зарубежных компаний и состоящих в российском реестре.

Москва, Наталья Петрова

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