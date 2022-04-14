Кипр отменит ковидные протоколы для туристов

Кипр с 18 апреля отменит большую часть антиковидных протоколов для туристов. Путешественникам не придется заполнять и форму, куда вносились местонахождение пассажира.

«С 18 апреля Кипр не будет требовать заполнения формы определения местонахождения пассажира (CyprusFlightPass) для въезда в страну. Упраздняется большинство связанных с поездками протоколов по ковиду», – цитирует ТАСС сообщение госкомитета Кипра по туризму.

Ведомство также отменило введенную во время пандемии классификацию стран по риску распространения коронавируса.

Как сообщал «Новый День», 35% россиян уверены, что эпидемия коронавируса в стране закончилась.

Никосия, Наталья Рязанова

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