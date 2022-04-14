Каждый третий россиянин считает, что пандемия коронавируса закончилась

Социологи выяснили отношение жителей России к пандемии коронавируса. Многие заявили, что больше не считают Covid-19 серьезной проблемой. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Каждый третий (35%) россиянин уверен, что пандемия коронавируса в России фактически закончилась. Причем, среди молодежи 18-30 лет так считает почти каждый второй (49%), говорится в результатах исследования.
39% полагают, что пандемия коронавируса по-прежнему остается серьезной проблемой для России. Примечательно, что среди сограждан старше 60 лет такого мнения придерживаются 56% респондентов.
Каждый пятый (21%) опрошенный считает, что пандемия Covid-19 никогда и не была серьезной проблемой.
В опросе приняли участие 1500 жителей России в возрасте от 18 лет, проживающие в 104 населенных пунктах, в 53 регионах страны.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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