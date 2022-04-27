Россия выходит из состава Всемирной туристской организации

Всемирная туристская организация (UNWTO) подтвердила, что Россия намерена выйти из ее состава. Процедура займет не менее года. Об этом сообщается в твиттере UNWTO.

«Россия объявила о намерении выйти из UNWTO. Необходимо следовать соответствующему процессу, завершение этого займет год. Но приостановка вступает в силу немедленно," – говорится в сообщении.

Ранее Исполнительный совет Всемирной туристской организации рассмотрел возможность приостановки членства РФ. С инициативой тогда выступили Литва, Польша, Украина, Словения, Колумбия и Гватемала.

В свою очередь в России считают, что ситуация на Украине не имеет отношение к туризму. Однако в уставе UNWTO главная задача организации состоит в том, что продвигать и развивать туризм с целью роста экономики, международного взаимопонимания, мира, процветания и уважение к правам человека и базовым свободам.

«Если Генеральная ассамблея обнаружит, что один из членов организации придерживается политики, противоречащей уставу, она может по решению, принятому большинством в две трети участвующих в голосовании, приостановить членство такой страны», – говорится в материалах, подготовленных к Генассамблее.

Москва, Зоя Осколкова

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