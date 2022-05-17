Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка

Следующий этап программы туристического кешбэка в России будет запущен 1 октября. Продажи туров стартуют во второй половине лета. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Планируем во второй половине лета объявить окно продаж, возможность поездки будет с 1 октября», – цитирует руководителя ведомства «Интерфакс».

По данным Ростуризма, в прошлом году программой туристического кешбэка воспользовались 1,7 млн человек, которые приобрели путевок на 34 млрд рублей, с начала 2022 года – 2,4 млн. В текущем году туристам возращено почти 8,5 млрд рублей, а общий объем продаж туруслуг составил около 44 млрд рублей.

Продажи туров с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. В рамках программы вернуть можно 20% стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей) при условии путешествия по России и оплаты поездки картой «Мир».

Москва, Наталья Петрова

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