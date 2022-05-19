Более трети россиян не хватает денег на недельный отпуск

Более трети россиян (35%) признались, что им не хватает денег на недельный отпуск. Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob. Годом ранее в недостатке средств на отдых признались 30% респондентов.

В среднем на недельный отпуск жители России намерены потратить 37 тыс. рублей, в прошлом году этот показатель составлял 36 тыс. рублей, приводит данные исследования РБК.

Больше всего денег на отпуск собираются выделить жители Москвы – в среднем 50 тыс. рублей. На втором месте – Санкт-Петербург и Красноярск (43 тыс. рублей), на третьем – Екатеринбург (42 тыс. рублей). Меньше всего на недельный отпуск решили потратить жители Воронежа и Волгограда – 33 тыс. рублей.

По оценкам респондентов, идеальный отпуск обойдется в среднем в 160 тыс. рублей. Мужчины назвали цифру в 175 тыс. рублей, женщины – 143 тыс. рублей. Как отмечают авторы исследования, на отдых мечты потребуется почти в 4,5 раза больше денег, чем позволяют реальные возможности.

Москва, Наталья Петрова

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