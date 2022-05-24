Туроператорам и агентам доверяют меньше трети россиян

Среди россиян снизилось доверие к туроператорам и агентам. Российские путешественники помнят о проблемах, возникших во время пандемии, а затем из-за ситуации на Украине. Впрочем, участники туррынка не ждут снижения доли организованных туристов из-за ограничения на работу платежных карт и сложностей с логистикой.

По данным аналитиков Ipsos, лишь 30% потребителей в России доверяют туроператорам и агентам, пишет «Коммерсант». Показатель сильно отстает от других поставщиков услуг, так большим доверием пользуются железнодорожные перевозчики (55%), сервисы онлайн-бронирования билетов (44%), авиакомпании (43%), отели (41%), сервисы бронирования гостиниц (38%).

По мнению экспертов, кризис доверия на рынке организованного туризма возник из-за больших долгов турфирм перед клиентами. Так в пандемию бизнес задолжал путешественникам около 44 млрд рублей. Многие клиенты не смогли оперативно вернуть средства за несостоявшиеся туры, срок их выплат правительством продлен до 2023 года.

К началу этого года задолженность сократилась до 6,5 млрд рублей, но из-за новых ограничений, введенных Западом из-за спецоперации на Украине, общий размер долгов снова достиг 40 млрд рублей. К тому же общего решения по порядку выплат принято не было, вопрос каждого туриста решается в индивидуальном порядке. Клиенты этой ситуацией справедливо недовольны.

Сами игроки туррынка проблемы не видят. По их словам, долги образовались у турбизнеса «из-за обстоятельств непреодолимой силы», а реального кризиса доверия пока не наблюдается: нет массовых случаев отказа туристов от услуг операторов в пользу самостоятельных бронирований.

В Российском союзе туриндустрии также не видят предпосылок для снижения доли организованных туристов при выездах за рубеж. Дело в том, что в условиях осложнившейся логистики и ограничений на работу банковских карт за границей россиянам проще планировать отдых через операторов.

Москва, Зоя Осколкова

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