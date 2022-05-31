Продажи летних туров в России упали на 15-20%

Общий объем продаж летних туров по России и за рубеж снизился на 15-20% по сравнению с летом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). По ее данным, организованные туристы преимущественно поедут на курорты России и Турции.

Число проданных турпакетов по России снизились на 15-18%, а продажи туров за рубеж сократились на 18-20%. Таковы данные статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года.

На продажи туров по России негативно сказалось закрытие аэропортов на юге страны. «Больше всего просел Крым», – указали в АТОР.

При этом свыше 85% всех продаж турпакетов и размещения с заездами на лето 2022 года приходятся на две страны – Турцию и Россию. «Они, вероятно, по итогам сезона, поделят рынок примерно в равных долях… А с учетом того, что порядка 75-80% внутреннего турпотока формируют самостоятельные туристы, в России отдохнут в разы больше, чем в Турции», – отметили в ассоциации. Также в топ-5 по объемам проданных туров на лето 2022 года вошли Абхазия, ОАЭ и Египет.

По данным АТОР на 30 мая, на июнь у туроператоров приходится около 60-65% всех бронирований на лето за рубеж, на июль – около 25%, а на август –10-15%. На курорты юга России в июне пришлось 45% бронирований, в июле – 35%, август – около 25%.

В России более 60% летних турпакетов и размещения у туроператоров реализовано в Краснодарский край, наиболее популярный курорт – Сочи. На втором месте находится Крым с 12-15% бронирований. Как отметили в АТОР, по этому направлению отмечается наибольшее падение бронирований – от 50 до 80% год к году. На третьем месте в рейтинге летних продаж туроператоров – Санкт-Петербург и Кавминводы с долей 5-7% по каждому из направлений.

Москва, Наталья Петрова

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