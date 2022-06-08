Япония откроется для туристов после двухгодичного перерыва

Япония вновь начнет принимать туристов после двухгодичного перерыва из-за пандемии. Власти намерены открывать границы поэтапно и с соблюдением всех антиковидных мер.

С 10 июня начнется первый этап: Японию откроют для туристов, прибывших по пакетным турам. Гиды будут ответственны за то, чтобы все иностранцы носили маски. Масочный режим будет сохранен в помещениях и на открытом воздухе, если нарушена социальная дистанция, передает Reuters.

В мае Япония устроила «тестовые туры» для групп по 50 человек. Большинство участников тестов были турагентами и сотрудниками отрасли. Многие пожаловались, но постоянное ношение маски были утомительным и может отпугнуть туристов.

Власти Японии приняли одни из самых строгих мер по отношению к иностранцам на период пандемии. После Олимпиады страна вновь закрыла границы из-за распространения омикрон-штамма коронавируса.

Токио, Наталья Рязанова

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