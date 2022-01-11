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Вторник, 11 января 2022, 15:42 мск

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Въезд в Японию для иностранцев закроют до конца февраля

Фото: pixabay.com

Власти Японии решили продлить до конца февраля запрет на въезд для иностранцев из-за распространения нового штамма «омикрон». Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида.

«Ситуация с заражениями «омикроном» ясно отличается здесь и за рубежом, так что условия нынешнего пограничного контроля будут поддерживаться до конца февраля», – цитирует Кисиду издание Mainichi.

Япония ограничила въезд 30 ноября из-за первых случаев заражение омикрон-штаммом коронавируса. Предполагалось, что запрет будет действовать в течение месяца.

В настоящее время даже возвращающиеся на родину японцы должны пройти карантин в специально отведенных правительством местах. Кроме того, число возвращающихся в Японию в день ограничили 3,5 тыс. человек.

С начала пандемии в Японии Covid-19 заболели свыше 1,77 млн человек, более 18,4 тыс. инфицированных скончались.

Токио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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