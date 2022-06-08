Продажи детских путевок по кешбэку завершатся досрочно – Ростуризм

Продажи путевок в детские лагеря в рамках программы кешбэка завершатся досрочно 15 июня из-за почти полной загрузки лагерей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале.

«Динамика спроса на путевки в детские лагеря по программе детского кешбэка в этом году в два раза превысила прошлогодние показатели. На начало июня по программе уже куплено более 550 тыс путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы – более 90%», – отметила она.

По ее словам, учитывая то, что большая часть путевок уже продана, «мы завершаем окно продаж в ночь с 14 на 15 июня». «Таким образом, у всех, кто планировал, но еще не воспользовался программой, есть еще целая неделя, чтобы это сделать», – добавила она.

Программа детского кешбэка стартовала в России 25 мая, изначально купить путевку можно было до 31 августа.

Как отметила Догузова, на программу в этом году выделено 7,5 млрд рублей и на текущий момент почти вся эта сумма «вернулась, в соответствии с условиями программы, на карточки родителей в виде 50% кешбэка».

Отправить ребенка на отдых в рамках детского кешбэка можно вплоть до конца сентября. При этом нет ограничений по количеству поездок по программе на одну семью. Для семей с несколькими детьми получить возврат можно с каждой купленной путевки. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, впервые подключены палаточные лагеря.

Москва, Наталья Петрова

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