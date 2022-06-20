Финляндия открывает границу для российских туристов

Финляндия с 30 июня отменяет антиковидные ограничения на въезд для иностранных туристов, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Это означает, что путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на Covid-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы», – отметили в ведомстве. Это правило распространяется и на туристов из России.

«Пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и Шенгенской зоны, должны по-прежнему иметь при себе обычные проездные документы, т.е. паспорт и, при необходимости, визу», – говорится в сообщении.

Власти Финляндии ожидают, что снятие ограничений увеличит трафик из третьих стран. «Например, может вырасти трафик на восточной границе. На объемы перевозок влияет, в том числе, желание россиян путешествовать и количество действующих виз. Министерство иностранных дел выдает визы в Финляндию», – отметили в МВД.

Хельсинки, Наталья Петрова

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