Нашлось объяснение, почему акулы убили двух женщин в Хургаде

Курорт Хургада на Красном море до сих пор не может оправиться от шока. На прошлой неделе две женщины погибли от нападения в море акул. Одной хищница откусила руку и ногу – прямо на галаз других отдыхающих. ,8-летняя женщина, вышедшая замуж на египтянина и прожившая в Египте пять лет, умерла от болевого шока и потери крови. Вторая жертва – туристка из Румынии.

С субботы и до вторника вся деятельность людей в море была запрещена местными властями. Акул искали с вертолетов – но безуспешно, пишут местные СМИ.

Между тем, издание Bild, похоже нашло разгадку, почему акулы подошли так близко к берегу – оба нападения были осуществлены примерно в двух метрах от берегав заливе Сахл Хашиш, примерно в 600 метрах друг от друга.

Некоторые ученые считают, что виной всему хадж – исламское паломничество в Мекку, которое в этом году начинается 7 июля и длится до 12 июля. Ожидается, что Мекку посетят 2,5 миллиона человек.

В преддверии паломничества через Суэцкий канал проходит все больше судов, перевозящих овец, предназначенных для ритуалов, связанных с хаджем, сказал Хасан Эль Тайеб, президент Союза защиты окружающей среды.

«Перед прибытием судов в пункт назначения овец на борту осматривают, – говорит Эль Тайеб. – Больных и мертвых овец часто выбрасывают в море, чтобы избежать проблем с ветеринарами по прибытии».

Акулы очень быстро привыкают к такому изменению своего рациона. «Все больше и больше акул преследуют грузовые суда в ожидании еды», – добавил Хассан Эль Тайеб. И это также объяснение того, как эти хищники могли попасть в Хургаду.

Другая теория утверждает, что причиной агрессивных нападений акул также может быть недостаток пищи в их естественной среде, что вызвано чрезмерным и неконтролируемым рыболовством.

Хургада, Елена Васильева

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