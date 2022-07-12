Hainan Airlines возобновила рейсы в Москву после двух лет перерыва

Китайская компания Hainan Airlines вновь совершает регулярные рейсы в Москву. Первый перелет состоялся 12 июля, пишут «Известия» со ссылкой на заявление перевозчика.

Airbus A330 будет летать между двумя столицами под номером HU7985 по вторникам. Вылет из Пекина намечен на 15:40 по местному времени (10:40 мск), обратный – в 20:55 мск. 12 июля первый после двухгодичного перерыва рейс уже отправился из Пекина в Москву.

Продолжительность перелета составит 8 часов 20 минут. Но по прилету в Китай прибывшим придется выдержать недельный карантин в городе Сиань. После этого прилетевших из российской столицы пропустят в Пекин.

Hainan Airlines начала прямые полеты Пекин-Москва весной 2009 года. В связи с пандемией коронавируса перевозчик в 2020 году приостановил программу прямых полетов.

Москва, Наталья Рязанова

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