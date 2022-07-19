Российский паспорт занял 50-е место в рейтинге свободы перемещения

Российский паспорт занял 50-ю строчку в рейтинге по количеству стран, куда гражданин может поехать без визы. Список составила консалтинговая компания Henley & Partners.

Возглавил рейтинг паспорт Японии, который позволяет своим гражданам ездить в 193 страны. Затем идут Сингапур и Южная Корея, чьи жители могут поехать в 192 государства без визы. На третьем месте – Германия и Испания с доступом по 190 странам.

Россия в этом году опустилась на одну строчку, в 2021-м страна занимала 49 место. Российские граждане могут путешествовать без визы по 119 направлениям. За последний год власти РФ заключили безвизовые соглашения с Албанией, Белизом и Бурунди, но за счет изменения положения других стран Россия потеряла одну позицию.

Аутсайдером рейтинга стал Афганистан: его жители имеют безвизовый доступ лишь к 27 странам мира.

Москва, Зоя Осколкова

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