Черное море, наконец, прогревается до благоприятных для купания отметок

Температура воды в Черном море приближается к благоприятным для купания отметкам. «Температура воды очень хорошая на Черноморском побережье. Она на целых две недели опережает климатические характеристики. В Анапе и Туапсе температура в настоящее время 25 градусов, в Геленджике – 26 градусов. И она будет такой и в ближайшие дни», – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого цитирует ТАСС.

Роман Вильфанд добавил, что температура моря скоро достигнет комфортной отметки и на других курортах побережья. В Сочи море прогреется до 24 градусов. В водах полуострова Крым температура моря достигнет 23 градуса.

Как ранее сообщал «Новый День», 1 и 2 августа на черноморском побережье Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, дожди, ливни, град, формирование смерчей над морем.

Сочи, Елена Васильева

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