На краснодарском побережье опять объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае. Как сообщает региональное МЧС, 1 и 2 августа в крае ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, также ливни с грозой и градом. Возможно формирование смерчей над морем на участке от Анапы до Лазаревского. Смерчи также прогнозируются в Новороссийске, Туапсе и Геленджике.

В МЧС настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать необходимые меры безопасности. Так, необходимо воздержаться от выхода на плавсредствах в море в опасный период.

При сильном ветре на улице специалисты советуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Запрещается стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В Сочи в первые дни августа прогнозируют дожди с грозами, температура воздуха днем 26°C, ветер слабый.

Напомним, как писал «Новый День», в Сочи в июле непогода привела к сбоям в движении электропоездов, подтоплениям, порче имущества, домов, машин и гибели людей.

Сочи, Елена Васильева

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