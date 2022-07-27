В Сочи 25 поездов опаздывают на четыре часа из-за сошедшего селя

По уточненным данным, в Сочи из-за схода селя задержано движение 25 поездов дальнего и пригородного следования. Задержки поездов дальнего следования составляют до четырех часов, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Задержаны следующие поезда: №808 «Ласточка» Имеретинский курорт – Ростов, №802 Адлер – Краснодар, №480 Сухум – Санкт-Петербург, №531 Киров – Адлер, №305 Москва – Сухум, №115 Томск – Адлер, №451 Ижевск – Адлер, №309 Воркута – Адлер, №471 Москва – Адлер, №269 Чита – Имеретинский курорт, №359 Калининград – Адлер, №459 Тамбов – Адлер, №643 Кисловодск – Адлер, №463 Челябинск – Адлер, №642 Ростов-Адлер, №638 Ростов – Адлер, №679 Владикавказ – Адлер, №465 Астрахань – Имеретинский курорт, №44 Москва – Имеретинский курорт, №114 Адлер – Санкт-Петербург, №488 Сухум – Самара, № 234Адлер – Москва, №6801 Туапсе – Имеретинский курорт, №6802 Имеретинский курорт – Туапсе, №6803 Туапсе – Имеретинский курорт, передает ТАСС.

По информации СКЖД, селевые массы сошли на железнодорожное полотно между станциями Чемитоквадже и Якорная Щель в Лазаревском районе Сочи сегодня, 27 июля, в 03:16. Были повреждены две контактные опоры электросети, сообщило ранее региональное управление МЧС. К ремонтным работам привлекли более 40 сотрудников железной дороги. В 07:17 движение на данном участке было восстановлено.

Сель сошел в результате переувлажнения почвы из-за сильных ливней.

Сочи, Наталья Петрова

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