В Сочи из-за схода селя задержали 13 поездов

В Лазаревском районе Сочи в районе железнодорожной станции Лазурный Берег сошедший сель повредил две контактные опоры электросети. В результате задержаны 12 пассажирских и один товарный поезд, сообщает краевое управление МЧС России.

Грязекаменная масса сошла на перегоне Чемитоквадже – Якорная Щель в результате переувлажнения почвы из-за сильных дождей. Инцидент произошел около пяти часов утра. «Пострадавших нет. На месте работают представители Северо-Кавказской железной дороги для восстановления контактных опор», – говорится в сообщении.

В 7:16 последствия схода селя устранили, отметили в главке. Движение поездов восстановлено.

Накануне в Сочи было объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и ливней с градом. Спасатели предупредили, что сильные дожди могут спровоцировать сход селей.

Сочи, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»