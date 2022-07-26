В Сочи объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило штормовое предупреждение в Сочи. Сообщается, что с вечера вторника, 26 июля, и в течение среды здесь ожидаются грозы с градом, ливни и сход селевых потоков.

В сообщении ведомства говорится: «С вечера и до конца суток 26 июля, а также в течение суток 27 июля 2022 города на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра 20-22 м/с. Ливни могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках и спровоцировать сход селей».

Сочи, Иван Бабурин

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