Сильнейший ливень в Сочи затопил несколько районов, погиб один человек

В Сочи в результате залпового ливня, обрушившегося на курорт в субботу вечером, погиб один человек. Оперативные службы устраняют последствия удара стихии. Несколько районов города оказались затоплены. Сильнейшие дожди зафиксированы в Центральном и Хостинском районах. По данным городских властей, многие жители остались без света. Из-за непогоды повреждено множество личных автомобилей.

По сообщению пресс-службы МЧС России, «подтверждена гибель одного человека». Мэр города Алексей Копайгородский уточнил, что жертвой непогоды стала женщина. Ее тело обнаружили на Донской улице. Местные жители сообщают в соцсетях, что женщину зажало между смытым потоком воды автомобилем и забором.

По информации регионального управления МЧС, с 22:00 до 23:00 на территории Центрального района Сочи выпало 55 мм осадков. В результате залпового ливня река Бзугу вышла из своих берегов. Несколько улиц было затоплено. Непогода привела к подтоплениям придомовых территорий, цокольных и первых этажей зданий, станции скорой помощи, а также одной из электроподстанций, что вызвало перебои с подачей электроэнергии.

Кроме того, было перекрыто движение на трассе А-148на участке между 7-м и 8-м тоннелями. Под водой оказалась улица Донская, где нет ливневой канализации, были затоплены припаркованные автомобили.

К полуночи вода с улицы Донская полностью сошла. По состоянию на утро воскресенья, уровень воды в реке Бзугу нормализовался, «река находится в русле», информирует пресс-служба МЧС РФ. Движение на основных автодорогах уже восстановлено.

«Вода с дорог, открытых территорий уходит естественным путем. Из подвалов, с цокольных этажей – выкачивает техника», – написал мэр города в своем телеграм-канале.

Градоначальник также сообщил, что из-за подтопления электроподстанции много горожан остались без света. «Соцобъекты запитаны от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих предприятий усиленными составами устраняют аварийные ситуации», – отметил он. Копайгородский добавил, что в ликвидации последствий залпового ливня задействованы более1000 специалистов и больше 400 единиц техники.

По данным сочинской полиции, в результате подтопления улиц было повреждено большое количество личных автомобилей, передает ТАСС. Машины смывало с проезжей части потоками воды.

Надо отметить, что в течение субботы на Сочи два раза обрушились залповые ливни. Сегодня на море сохраняется шторм, пляжи закрыты.

По прогнозу синоптиков, погода на курорте наладится уже в воскресенье, 24 июля.

Сочи, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»