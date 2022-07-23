Мусор и грязная вода: пляжи Сочи закрыты второй день из-за шторма (ФОТО)

Пляжи Сочи второй день закрыты для купания из-за непогоды. В городе-курорте продолжает действовать штормовое предупреждение – вновь прогнозируются сильные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. В Черном море отмечается высокая волна, на пляжах грязная вода.

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На пляжи из-за проливных дождей вынесло мусор, в море грязь.

Мэрия Сочи просит жителей и гостей курорта временно отказаться от отдыха у воды и принять все необходимые меры предосторожности.

Однако среди отдыхающих нашлись те, кто лезет в воду, игнорируя предупреждение властей об опасности.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, штормовое предупреждение действует до конца сегодняшнего дня. Над морем возможно образование смерчей, предупредили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи в ночь на субботу, 23 июля, прошел мощный залповый ливень. По данным регионального управления МЧС, выпало около 90 мм осадков, в результате чего в районе железнодорожной станции поселка затопило участок федеральной трассы А-147. К утру вода ушла с проезжей части. В Лазаревском затопило улицы, два подъезда и несколько частных домов. Обошлось без пострадавших. В мэрии Сочи сообщили, что мощные ливни не разрушили городскую инфраструктуру.

Сочи, Наталья Петрова

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