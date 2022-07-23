На Сочи идет вторая волна залповых ливней

Администрация Сочи предупредила о надвигающемся на курорт новом грозовом фронте, который принесет вторую волну залповых ливней. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером с 18 часов в Сочи ожидаются сильные дожди. Это может привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах с достижением неблагоприятных отметок, сходу селевых потоков. Порывы ветра могут превысить 20 м/с», – говорится в сообщении. В мэрии также предупредили о возможных смерчах над морем.

Градоначальник Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram, что за несколько часов в городе может выпасть до 40 мм осадков.

Чиновники рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды и не выходить в горы. Напомним, пляжи курорта второй день закрыты для купания из-за непогоды.

Автомобилистов призывают до конца суток воздержаться от использования личного автотранспорта без крайней необходимости и соблюдать меры предосторожности.

По сообщению туристов, сегодня днем сильные дожди вновь обрушились на Лазаревский район Сочи, подтопило несколько улиц.

В горадминистрации также сообщили, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме. «Большинство рейсов выполняются по расписанию. Незначительные задержки по вылету связаны с поздним прибытием рейсов по причине облета грозового фронта», – информирует пресс-служба.

Как сообщал «Новый День», в ночь на субботу на Сочи обрушился залповый ливень. Наиболее сильные осадки зафиксированы в Лазаревском районе. По информации регионального управления МЧС, там выпало около 90 мм осадков, в результате чего в районе железнодорожной станции поселка затопило участок федеральной трассы А-147. К утру вода сошла самостоятельно. Несколько улиц и частных домов оказались затоплены. Кроме того, были подтоплены два подъезда многоквартирников. Никто не пострадал. Разрушений городской инфраструктуры не выявлено.

По сообщению туристов, сегодня днем сильные дожди вновь обрушились на Лазаревский район, подтопило несколько улиц.

Как заявил мэр Сочи, сейчас все силы в городе брошены на устранение последствий стихии. От нанесенного мусора расчищаются улицы, распиливаются и вывозятся упавшие деревья и ветки, чистятся ливневки, сообщил Копайгородский.

Сочи, Наталья Петрова

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