Рост цен на 10-20%: горнолыжным турам предсказали резкое подорожание

Стоимость отдыха на горнолыжных курортах России в предстоящий зимний сезон вырастет, в зависимости от направления, в среднем на 10-20% по сравнению с прошлой зимой. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на прогнозы участников рынка.

В АТОР при этом подчеркивают, что отдых на российских курортах уже подорожал в летнем сезоне, и такая тенденция сохранится и в зимний период.

Как отмечают эксперты, у многих отечественных гостиниц динамическое ценообразование, поэтому отели будут изменять цены по мере роста спроса. В АТОР указывают, что тарифы традиционно увеличатся ближе к новогодним праздникам, и немного упадут после их окончания.

По оценкам туроператоров, несмотря на открытие европейских границ и отмену антиковидных ограничений, спрос на горнолыжные курорты России останется высоким.

«На пике сезона загрузка отелей составит 100%... Доля тех, кто променяет склоны Красной Поляны, Приэльбрусья или Шерегеша на альпийские трассы не превысит 3-6%», – прогнозируют в АТОР. Там назвали основными препятствиями сложную логистику перелетов в Европу, трудности с получением Шенгена и ограниченность в способах оплаты отелей и услуг на курортах Европы.

Москва, Наталья Петрова

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