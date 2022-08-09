Черное море прогреваться не спешит, несмотря на жару

Черное море по-прежнему не спешит прогреваться, несмотря на жару, установившуюся в Краснодарском крае. Сегодня, 9 августа, температура воды в Черном море составляет 24-25 градусов. Примерно такой же температуры сейчас и Азовское море.

Как сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа вода в Черном море на кубанских пляжах достигла тропических значений в 27 градусов выше ноля, а потом она начала охлаждаться, на некоторые участки пришло холодное течение.

На данный момент температура морской воды в Сочи, Анапе и Новороссийске – плюс 25 градусов выше ноля, а в Геленджике и Туапсе – 24 градуса выше ноля.

Азовское море у берегов Ейска, Приморско-Ахтарска и Темрюка прогрелось до плюс 24 градусов выше ноля.

Напомним, что в Крыму сегодня действует штормовое предупреждение – в Ялте все пляжи закрыты из-за шторма. Как сообщает «Новый День», с самого утра на всех пляжах подняты красные флаги – это означает, что заходить в воду запрещено. Кроме того, нельзя находиться на гидротехнических сооружениях – бунах, волнорезах, а также на низких набережных.

Сочи, Елена Васильева

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