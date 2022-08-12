Названа дата старта осеннего этапа продажи туров по России с кешбэком. В программе есть новшество

Осенний этап программы туристического кешбэка в России начнется с 25 августа. Отправиться в путешествие по стране можно будет с 1 октября по 25 декабря. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании о развитии индустрии туризма и гостеприимства в Горно-Алтайске, отметив, что в программе примут участие все регионы России. В программе появилось новшество – за путевки на Дальний Восток можно будет вернуть сумму вдвое больше – до 40 тысяч рублей.

Обновлено. Продажи туров по программе туристического кешбэка продлятся до 10 сентября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она добавила, что еще одно нововведение осеннего этапа программы – в ней участвуют поездки от трех ночей (раньше было от двух ночей).

Премьер-министр уточнил, что кешбэк на круизы будет действовать с 1 сентября и до завершения навигации.

«Туристы, которые приобретут путевку, смогут вернуть до 20% ее стоимости. Рассчитываем, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек», – добавил Мишустин.

Кроме того, глава правительства сообщил, что по поручению президента кабмин увеличил максимальную сумму кешбэка при покупке путевок на Дальний Восток с 20 до 40 тыс. рублей.

Напомним, продажи туров по России с кешбэком в 2022 году прошли с 18 января по 1 марта, а затем с 15 марта по 15 апреля. В рамках программы вернуть можно 20% стоимости тура (но не более 20 тысяч рублей) при условии путешествия по России и оплаты поездки картой «Мир». Кешбэк возвращается на карту в течение пяти дней.

По данным Ростуризма, в прошлом году программой туристического кешбэка воспользовались 1,7 млн человек, которые приобрели путевок на 34 млрд рублей, с начала 2022 года – 2,4 млн. В этом году туристам возращено почти 8,5 млрд рублей, а общий объем продаж туруслуг составил около 44 млрд рублей.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

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