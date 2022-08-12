Новая Зеландия больше не хочет видеть у себя нищих туристов

Новая Зеландия больше не хочет, чтоб к ней в гости приезжали нищие туристы. Страна, открывающая двери гостям после двух пандемийных лет, теперь нацелена на респектабельных «крупных транжир».

«Что касается нашей маркетинговой стратегии, то она будет беззастенчиво нацелена на высококлассных туристов», – рассказал СМИ министр туризма страны Стюарт Нэш. Он представил план правительства по развитию туристического сектора, имеющего решающее значение для экономики Новой Зеландии, который раньше составлял около 9% ее ВВП. «Мы не собираемся нацеливаться на людей, которые пишут в Facebook* (продукт Мета, запрещен в РФ – прим. ред.), как они могут путешествовать по нашей стране за 10 долларов в день, питаясь лапшой быстрого приготовления», – добавил он.

В 2020 году Стюарт Нэш уже представлял общественности эту стратегию, заявив, что его страна будет «бессовестно» ориентироваться на состоятельных путешественников и стремиться привлекать туристов, которые «летают бизнес-классом или премиум-эконом-классом, арендуют вертолет, катаются вокруг [ледника] Франца-Иосифа, а потом едят в элитном ресторане».

В интервью британской ежедневной газете The Guardian Джеймс Хайэм, профессор туризма Новозеландского университета Отаго, ставит под сомнение стратегию правительства. По его словам, мысль о том, что « очень состоятельные люди » тратят на поездки больше, чем бюджетные туристы, исследованиями не подтверждается.

Как ранее писал «Новый День», министр туризма Камчатки тоже высказал пожелание, чтоб в регион не приезжала «нищебродствующая саранча» и что массовый туризм негативно сказывается на природе. «Нам зачем это нужно? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» – заключил министр Алексей Кумарьков. Позже он удалил публикацию и получил порицание за такие мысли вслух от губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Москва, Елена Васильева

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