Турагентства снизили цены на путевки в Таиланд

Цены на путевки в Таиланд подешевели в среднем на 15-30% на фоне увеличения числа продаж, рассказали представители отрасли.

Туроператор «Русский Экспресс» запускает блочную полетную программу на Пхукет со стыковкой в Абу-Даби. Планируется, что с 28 сентября 2022 года до середины мая 2023-го желающие посетить Таиланд смогут улетать из Москвы каждый день.

Партнером компании станет перевозчик Etihad, а билеты обойдутся до 30% дешевле в зависимости от дат. На турпакете можно будет сэкономить до 30-50 тыс. рублей, пишет «Вестник АТОР».

Туроператор Fun&Sun тоже предлагает блочные полеты на рейсах авиакомпании «Скат» со стыковкой в Алматы. Билеты будут по фиксированной цене, а стоимость туров – от 85 тыс. рублей, т.е. на 15-20% выгоднее, чем на регулярной перевозке, передает агентство «Прайм».

В Fun&Sun рассказали о буме запросов на отдых в Таиланде. Рост продаж день за день может достигать 20-30%, а неделя к неделе спрос вырос на 50%.

Москва, Наталья Рязанова

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