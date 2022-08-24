Япония отменит тесты на Covid-19 в сентябре

Япония отменит обязательное тестирование на Covid-19 при въезде в страну с 7 сентября. Туристам не придется делать ПЦР-тест перед вылетом, если они трижды получили вакцину от коронавируса, объявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Власти Японии также прорабатывают вопрос увеличения дневного лимита въезжающих в страну лиц. Сейчас в день границу могут пересечь не более 20 тыс. человек, включая японцев после поездок за границу. Ожидается, что лимит повысят до 50 тыс. человек, передает агентство Kyodo.

Фумио Кисида сделал объявления использованием видеосвязи, поскольку находится на самоизоляции после положительного теста на Covid-19. Премьер пообещал, что власти быстро переориентируют антиковидные меры против новых штаммов «Омикрона» и постараются не ограничивать активность жителей.

В июне Токио объявил об открытии границ для туристов после двухгодичного перерыва из-за пандемии. Процесс шел поэтапно: с 10 июня в страну начали впускать туристов по пакетным турам. Ограничения с каждым этапом становились все лояльнее.

Токио, Наталья Рязанова

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