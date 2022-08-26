Из Москвы запустят прямой рейс на остров-курорт Маргарита

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что Каракас и Москва откроют 1 октября прямые рейсы из российской столицы на курортный остров Маргарита в Карибском море.

«Первого октября, как сообщил министр Али Падрон (глава Минтуризма – прим. ред.), стартует прямой рейс Москва – Маргарита (Порламар) для российских туристов», – заявил Мадуро в эфире телеканал VTV, чьи слова приводит «Прайм».

Отмечается, что российские туроператоры прогнозируют высокий спрос на поездки в Венесуэлу после остановки прямого авиасообщения с Кубой, Мексикой и Доминиканой.

В настоящее время венесуэльская авиакомпания Conviasa выполняет рейсы из Москвы в Каракас один раз в 12 дней. Длительность перелета с учетом технической остановки в Тегеране составляет около 20 часов.

Москва, Наталья Петрова

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