Большинство россиян считают отдых на пляже скучным

Большинство россиян считают пляжный отдых самым скучным способом провести отпуск. При этом для четверти опрошенных отдых у моря в отеле системы «все включено» оказался самым желанным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводит Life.

По данным исследования, 24% российских путешественников любят посещать новые города и изучать местные достопримечательности, а 17% предпочитают многокилометровые походы и жизнь в палатке. Каждый седьмой любит горнолыжные курорты и другие экстремальные виды досуга, около 10% предпочитают проводить отпуск дома.

22% респондентов отметили, что комфорт для них вовсе не важен. В то же время почти столько же признались, что путешествовать и вовсе не любят. Более 40% заявили, что отправятся на отдых только при условии, что их комфорт будет на достаточном уровне.

Большинство (70%) опрошенных предпочитают самостоятельно организовывать путешествия. Половина из них принципиально не пользуются услугами туроператоров, остальные иногда обращаются за помощью к профессионалам. 19% россиян регулярно обращаются к турагентствам.

Москва, Зоя Осколкова

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