Таиланд с 1 октября отменит все ограничения для туристов

Иностранцам больше не придется предъявлять сертификаты о прививке или отрицательные ПЦР-тесты для въезда в Таиланд. Все связанные с пандемией ограничения будут отменены с 1 октября, пишет Bangkok Post со ссылкой на министра здравоохранения Анутина Чарнвиракула.

Национальный комитет по инфекционным заболеваниям на заседании 22 сентября решил не продлевать режим чрезвычайного положения. До этого правительство Таиланда исключило Covid-19 из списка заболеваний, препятствующих въезду в королевство. Нововведение вступит в силу после публикации в Королевской газете.

Россиянам для въезда в Таиланд будет достаточно заграничного паспорта. Виза не понадобится, если визит не продлится дольше 30 дней.

Теперь каждая провинция будет самостоятельно определять меры борьбы с коронавирусом. Министр заверил, что при появлении симптомов ОРВИ туристов не будут изолировать, но могут попросить использовать медицинскую маску.

Власти Таиланда анонсировали отмену антиковидных мер в начале сентября. Туристам не придется регистрироваться на платформе ThailandPass и подтверждать вакцинацию.

Москва, Наталья Рязанова

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