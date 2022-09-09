Таиланд отменит все антиковидные ограничения для туристов

Туристы смогут посещать Таиланд без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от Covid-19. Власти страны отменят все связанные с пандемией ограничения с 1 октября.

Сейчас для въезда в страну нужно зарегистрироваться на платформе ThailandPass. А по прилету показать отрицательный ПЦР-тест или прививочный сертификат с использованием препарата «Спутник V» или «Спутник Лайт».

«С 1 октября мы планируем полностью отменить режим пандемии, введенный из-за коронавируса: все ограничения будут сняты, включая ПЦР-тесты», – заявила исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате (цитата по «Интерфаксу»).

Она добавила, что туристы сами будут принимать решение, носить ли им маски в общественных местах.

Таиланд смягчил антиковидные ограничения для туристов с 1 июля, отменив карантин, обязательный для всех въезжающих в страну иностранцев.

Бангкок, Наталья Рязанова

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