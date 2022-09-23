Россия возобновляет полеты в Коломбо, Бангкок и на Гоа

Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Коломбо (Шри-Ланка), Бангкоком (Таиланд) и Гоа (Индия). Об этом говорится в релизе авиакомпании «Аэрофлот».
С 9 октября дважды в неделю будут летать рейсы в Коломбо.
С 30 октября возобновляются авиаперелеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю.
Со 2 ноября открывается маршрут на Гоа – до трех рейсов в неделю.
В авиакомпании уточнили, что продажа билетов в Коломбо и Бангкок уже открыта, билеты на Гоа станут доступны в ближайшее время.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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